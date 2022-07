Artista brasileiro é alvo de xenofobia após exposição de obra na Europa: 'não foi descobrimento, foi matança'

Apoie o 247

247 - O artista brasileiro Rodrigo Ribeiro Saturnino foi alvo de xenofobia em Portugal após a exposição de uma bandeira com os dizeres "Não foi descobrimento, foi matança" e exposta na amostra Interferências do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa (MAAT). "As pessoas acabam de alguma forma atacando o meu trabalho e atacando a minha obra de uma forma muito agressiva, com muito ódio e muita xenofobia", afirmou Saturnino, que mora no país desde 2007, quando se mudou para fazer um mestrado. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (22) pelo jornal O Globo.

O artista afirmou que esperava críticas. De acordo com ele, a presença da obra na exposição precisou receber o aval da direção do MAAT. "O que eu achei interessante é que a proposta partiu de mim e teve esse momento de debate interno, de preocupação como o museu se posicionaria. Seria da parte do museu uma afirmação política acolher aquela peça dentro daquele espaço".

A bandeira recebeu críticas do português Bruno Felipe Costa, do partido conservador CDS - PP, que nas redes sociais disse considerar a obra do brasileiro como "uma vergonha e uma ofensa a Portugal e à sua história".

Também pelas redes, um professor de Direito da Universidade de Lisboa disse que o MAAT "exibe exposições de lixo ideológico da extrema-esquerda mais odiosa e rasca que são um insulto para Portugal" e pediu por um boicote ao museu de arte contemporânea.

