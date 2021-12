Artistas assinam manifesto em apoio à candidatura de Molon

Apoie o 247

247 - Um total de 38 artistas assinam um manifesto em apoio à candidatura de Alessandro Molon (PSB-RJ) ao Senado, pelo Rio de Janeiro, contra o senador Romário.

De acordo com o documento publicado pelo jornalista Lauro Jardim , em sua coluna no jornal O Globo, a iniciativa é um levante da classe artística para impedir a vitória do bolsonarismo no Rio de Janeiro.

“A última pesquisa indica o risco de nova vitória do bolsonarismo na eleição para o Senado no estado do Rio em 2022, seja com Romário ou com Crivella, políticos que se tornaram grandes aliados do atual presidente ao longo dos últimos anos”, diz o documento.

Entre os signatários estão Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Mart’nália, Dira Paes, Paula Lavigne, Elza Soares, Zélia Duncan, entre outros.

