Artistas e políticos lamentam morte de Mamberti e destacam sua genialidade na arte brasileira

247 - Artistas e diversas lideranças políticas lamentaram nesta sexta-feira a morte de Sérgio Mamberti. O ator morreu nesta madrugada em São Paulo, em decorrência de falência múltipla de órgãos por causa de uma infecção nos pulmões.

O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior, na capital paulista. Mamberti foi um dos maiores atores da dramaturgia nacional. Fundador do PT, foi protagonista de dezenas de vídeos e campanhas do partido, tendo atuado com destaque na campanha pela libertação de Lula, de quem era grande amigo.

Que notícia triste sobre o Sérgio Mamberti. Ele vai fazer muita falta na vida, na arte, na luta. | G1 https://t.co/VndjMmthgr September 3, 2021

Vai fazer muita falta estes grandissíssimo ator! Obrigado Sérgio Mamberti! https://t.co/MCkecl1MNy — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) September 3, 2021





Sérgio Mamberti era um ser iluminado. Muito amor, compreensão e solidariedade com todos que passavam pelo seu caminho. Muita empatia com os milhões que admiravam sua arte e militância. Que grande perda tivemos hoje. Honremos a sua história. September 3, 2021

Um facho poderoso de luz foi a vida do ator Sérgio Mamberti, que nos deixou hoje. Nosso professor Vitor será acolhido no universo para prosseguir iluminando. Obrigado Mamberti pela linda trajetória de vida que nos legou. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) September 3, 2021

Mais um gigante da cultura se foi, nosso queridíssimo Sérgio Mamberti. Talento, generosidade e um amor imensurável à arte descrevem sua enorme contribuição à cultura brasileira. Sérgio Mamberti, presente! 🎭 — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) September 3, 2021

A batalha é sempre incompleta. O que vale é o caminho.

Sérgio Mamberti fez valer cada passo.

Ator consagrado, militante

e grande parceiro de bar e luta!

Na foto de 2018, Serginho em noitada inesquecível no Sujinho (SP).

Eloquente/engraçado/amoroso/combativo!

Eloquente/engraçado/amoroso/combativo!

Vai na paz, amigo! pic.twitter.com/8B0mxNBkQS September 3, 2021

Que triste a partida de Sergio Mamberti, aos 82 anos. Seu talento e sua militância marcaram uma trajetória de amor à cultura e de luta pela justiça social. Minha solidariedade à família e aos amigos. Que descanse em paz! pic.twitter.com/5ps1SRFCaT — José Guimarães (@guimaraes13PT) September 3, 2021

Perdemos mais um dos gigantes da arte brasileira, o eterno Doutor Victor de Castelo Rá-Tim-Bum, Sergio Mamberti. Além de ator de primeira linha, um pensador e ativista a serviço da cultura. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. — Ivan Valente (@IvanValente) September 3, 2021

A sua arte,as suas convicções sempre foram a sua força,o seu talento,seu brilho próprio.Que Sérgio Mamberti siga, se torne luz, se torne estrela, nos ilumine nos caminhos da liberdade. @SergioMamberti em Araraquara durante a abertura da Conferência Municipal de Cultura, em 2017 pic.twitter.com/Y1qjTA2eSm — Edinho Silva (@edinhosilva) September 3, 2021