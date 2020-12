Artistas lançam campanha ‘O Brasil precisa do SUS’ (vídeos)

Artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso lançam às 14h desta terça-feira (15) a campanha O Brasil precisa do SUS. Segundo Caetano, "num Brasil tão desigual, precisamos defender o SUS como nossa maior política pública social" edit

247 - Artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso lançam às 14h desta terça-feira (15) uma campanha O Brasil precisa do SUS. Os músicos integram a Frente pela Vida, que tem a participação de outras personalidades como o jornalista Juca Kfoury, o cineasta Silvio Tendler, Cristiana Brasil, do Grupo de Palhaços de Roda Gigante do Rio de Janeiro, e Ana Petta, atriz e criadora da série Unidade Básica.

Chico Buarque destacou que "a característica principal do SUS é ser um serviço universal, ou seja, atender a qualquer pessoa desde os casos mais simples aos casos mais complexos".

Segundo Caetano, "num Brasil tão desigual, precisamos defender o SUS como nossa maior política pública social".

O jornalista Juca Kfoury disse que, "se não fosse o SUS essa pandemia ainda teria causado e estaria causando mais estragos que já causa pela irresponsabilidade das maiores autoridades do País".

De acordo com o texto do site da Frente pela Vida, "ações relevantes de enfrentamento, que deveriam ter sido lideradas pelo governo federal, foram sabotadas pelo presidente Jair Bolsonaro". "A ausência de coordenação nacional, testes armazenados sem uso e recursos financeiros retidos são alguns exemplos. Essa desorientação propositada tem alimentado as mais altas taxas de mortalidade e letalidade da Covid-19 nas Américas, só comparáveis às dos Estados Unidos, Peru e Chile", diz.

"O presidente da república incentivou aglomerações, desarticulou medidas de proteção de populações vulneráveis, como os povos indígenas. Não existe plano para a futura vacinação, o que gera ansiedade e insegurança na população. Essas aberrações levaram à denúncia do governo Bolsonaro por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, em Haia, Holanda", continua.

Segundo a frente, "coube aos governadores, prefeitos e secretarias municipais de saúde atuarem para minimizar a tragédia que a nação vive. O SUS, nosso Sistema Único de Saúde, público e de acesso gratuito a todos, demonstrou sua importância para o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia".

"O SUS é base essencial para saúde e bem-estar da população. No entanto, precisa de recursos humanos, materiais e financeiros para conter a circulação do novo coronavírus. Precisa de coordenação uniforme, nacional, articulada, e medidas de segurança sanitária. Precisa de orçamento adequado. Os valores para 2021 são menores do que os de 2020 - menos 40 bilhões de reais! Sem orçamento suficiente, não poderá cumprir seu papel de cuidar e salvar vidas".

