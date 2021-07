'Artistas que apoiam Bolsonaro deveriam estar em cana, presos por omissão', dispara Samantha Schmütz

247 - A atriz Samantha Schmutz utilizou sua conta no Instagram nesta sexta-feira (30), um dia após o incêndio que atingiu a Cinemateca, para criticar artistas "que apoiam esse governo".

Para ela, "essas pessoas que usurpam da arte para fazer somente coisas periféricas, elas usam da arte somente para fazer 'publis', capas, eventos, presenças, mas não estão nem aí para o cinema nacional. Essas pessoas deveriam ter vergonha na cara e nunca mais pisar em um set de filmagem".

A atriz ainda criticou "as beldades" que estavam no Festival de Cannes 2021. Marina Ruy Barbosa, Bruna Linzmeyer e Mari Oliveira foram algumas das personalidades que participaram do evento.

PUBLICIDADE

Assista ao desabafo de Samantha:

"Meu sonho é que pseudo artistas não ocupem o lugar de verdadeiros artistas. Ao invés de tá em Cannes vcs deveriam tá em CANA."



Samantha Schmutz, eu te venero! pic.twitter.com/Ysxx5dIInV PUBLICIDADE July 30, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.