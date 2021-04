'As charges são sempre proféticas': Charge Falada entrevista João Pinheiro

O entrevistado da 11ª edição do Charge Falada é o quadrinista e ilustrador João Pinheiro. No programa, Miguel Paiva, Aroeira e o convidado falam sobre vacinação privada, os descalabros do deputado federal Eduardo Bolsonaro e a atitude displicente do governo federal diante da pandemia edit

247 - A 11ª edição do Charge Falada começou de modo diferente. O chargista Renato Aroeira abriu o programa a pedido do chargista Miguel Paiva, abalado depois de tantos percalços e de tantas mortes causadas pela pandemia de Covid-19.

O programa destaca "um novo herói temporário", o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que na entrevista à TV 247 e no próprio STF parecia um arauto da democracia.

O governo Jair Bolsonaro vem perdendo de goleada, principalmente quando o jogo é no campo do STF. Atento ao noticiário, o Charge Falada foi em frente trazendo o quadrinista e ilustrador João Pinheiro para o bate papo.

“Há 22 anos, fui flagrado pela professora na sala de aula com a revista Bundas. Hoje, estou aqui com os meus ídolos Miguel e Aroeira.”

João é um astro do bico de pena, dos desenhos caprichados em preto e branco e dos quadrinhos fortes influenciado pelo grande Alberto Breccia, uruguaio que viveu na Argentina e publicou no mundo inteiro.

Os assuntos discutidos foram a vacinação privada, os descalabros do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e a atitude displicente do governo diante dos mais de 4 mil mortos por Covid-19 dia.

Os três escolheram então suas charges preferidas, não só as próprias, como as dos colegas de profissão. Curiosamente, Aroeira escolheu como a Charge Histórica uma que o próprio João tinha escolhido como a sua própria. João escolheu então neste momento uma do Angeli sobre a fome, o que prova mais uma vez o poder profético do desenho de humor e como a história se repete. “Minha charge história é uma bem antiga do Angeli que falava de fome. O Brasil não muda”.

Miguel Paiva lembrou do cartunista Vagn nessa hora. O desenhista mineiro que tinha um traço muito influenciado por Steinberg morreu muito cedo.

Como sempre, os memes da semana encerraram o programa. O escolhido por Aroeira diz: "no começo de todo filme de desastre tem um cientista sendo ignorado. Não é verdade?".

