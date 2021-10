Assentamento do MST na Bahia terá sessão especial de "Marighella"

Evento será no dia 6 de novembro no estado de origem do personagem do filme. O diretor Wagner Moura e os atores Bruno Gagliasso e Henrique Vieira, que atuam no longa-metragem, já confirmaram presença edit

MST - “Marighella”, dirigido por Wagner Moura, terá uma sessão especial em um assentamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) na Bahia, estado de origem do personagem do filme, em grande evento no dia 6 de novembro.

Moura e os atores Bruno Gagliasso e Henrique Vieira, que atuam no longa-metragem, já confirmaram presença na atividade no assentamento Jacy Rocha, no município de Prado, no sul da Bahia, ao lado do dirigente do MST João Pedro Stedile.

O evento terá a participação da vereadora Maria Marighella e de Carlinhos Marighella, familiares do líder comunista baiano, que foi assassinado na noite de 4 de novembro de 1969 em uma emboscada na alameda Casa Branca, na capital paulista.

O assentamento Jacy Rocha tem 3000 hectares; mais de 200 famílias produzem em um sistema agroecológico uma diversidade de alimentos, como bovinocultura leiteira, horta, café, pimenta do reino, urucum, piscicultura, cacau e pequenos animais.

A cineasta Tata Amaral e os atores Herson Capri, José de Abreu e Pally Siqueira também vão participar do evento.

O jornalista Mario Magalhães, autor da biografia que deu origem ao filme, enviará um vídeo que será exibido na atividade.

