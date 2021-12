Assessor do Conass diz que "seria ilusão" acreditar em Carnaval com máscaras e distanciamento

“Seria ilusão a gente imaginar que consiga fazer com que as pessoas utilizem a máscara e mantenham o distanciamento”, declarou Fernando Avendanho à Câmara edit

247 - Assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Fernando Avendanho afirmou nesta quarta-feira, 8, a deputados que “seria ilusão” pensar em um Carnaval com uso de máscaras e distanciamento social, informa o portal O Antagonista.

“A gente sabe que no Carnaval isso [medidas de proteção, como máscaras] é praticamente impossível de se colocar, de se determinar”, disse Avendanho, por videoconferência, à Comissão de Turismo da Casa.

“As pessoas no Carnaval, todos aqui já curtimos o Carnaval ou vamos curtir, é, a gente sabe que é uma festa de congregação, uma festa de aproximação, e sinceramente a gente não vê como essas festas podem ter um rigor nas medidas não-farmacológicas”, declarou.

“Seria ilusão a gente imaginar que numa, né, num Sambódromo ou seja lá o que for o correspondente, numa festa, uma festa popular que é a do Carnaval, uma festa muito movimentada, a gente consiga fazer com que as pessoas utilizem a máscara e mantenham o distanciamento social aí, que não é (sic) compatível com a festa”, acrescentou.

