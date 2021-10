Ator Alec Baldwin foi visto chorando ao sair da delegacia onde depôs sobre incidente que matou diretora

De acordo com a imprensa local, o ator Alec Baldwin foi visto do lado de fora da delegacia, chorando e visivelmente perturbado enquanto falava ao telefone, após o incidente que matou uma diretora de fotografia da equipe do filme "Rust" edit

247 - O ator Alec Baldwin foi visto "em lágrimas" do lado de fora da delegacia de Santa Fé, no Novo México (EUA), após depor sobre o incidente que matou uma diretora de fotografia da equipe do filme "Rust". Nessa quinta-feira (21), a cineasta Halyna Hutchins foi atingida por um tiro disparado por uma arma cenográfica.

Autoridades policiais confirmaram que os disparos foram feitos pelo ator Alec Baldwin, de 63 anos. De acordo com a imprensa local, o ator foi visto do lado de fora da delegacia, na noite de quinta-feira, chorando e visivelmente perturbado enquanto falava ao telefone.

A Rust Movie Productions divulgou um comunicado informando que a produção do filme foi interrompida. "A segurança de nosso elenco e equipe continua sendo nossa maior prioridade (...). As filmagens de 'Rust' estão programadas para continuar no início de novembro", disse.

Baldwin é uma das estrelas do filme e também produtor. É a história de um menino de 13 anos que, após a morte dos pais no Kansas de 1880, precisa

cuidar de si mesmo e de seu irmão mais novo. Baldwin interpreta Rust, um bandido.

O ator também já se envolveu em outras polêmicas. Em 2013, ele teve talk show cancelado por TV dos EUA por causa de homofobia.

