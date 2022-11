Ator Caio Castro é processado em R$ 10 mil por atendente de loja

Apoie o 247

ICL

247 - O atendente de uma loja na cidade de São Paulo (SP) Matheus Dias Encrenazi processou o ator Caio Castro, 33, e pediu uma indenização de R$ 10 mil. Dias trabalhava na loja Strati Vestuário e Acessórios Ltda, no Morumbi Shopping Multiplan, na capital paulista, e Castro estaria presente no evento para trabalhar com propagandas da marca Key Design.

De acordo com o site Em Off, o atendente teria se posicionado em frente à logo da marca Key Design em uma sessão de fotos e o ator teria sido desrespeitoso ao dizer que ele deveria sair do local. Matheus teria achado a postura do atista agressiva e humilhante.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.