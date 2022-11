Ator da Globo é ameaçado por síndico após comemorar vitória de Lula

"O que é seu está guardado", teria dito gestor do prédio onde o ator mora edit

247 - O ator da Globo Silvério Pereira revelou em suas redes sociais que sofreu ameaças e que foi xingado pelo síndico de seu condomínio em Fortaleza (CE) e pela filha dele, no domingo (30), por ter comemorado a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições.

"Voltei para a minha casa muito feliz. Buzinei, entrei na área privada da minha casa, cantei muito, coloquei música alta. Depois eu saí do condomínio, fechei o portão e, do lado de fora, na rua, eu cantei, eu gritei muito. Eis que em determinado momento veio o síndico do condomínio. O filho pedindo calma ao pai e a filha enfurecida", começou.

Silvério relata que foi chamado de “vagabundo”. Os dois agressores ainda acusaram o ator de estar tumultuando o local. Eu sou um vagabundo? Eu, que não devo nada a este condomínio, pago categoricamente, até adiantado. Emprego várias pessoas dentro do meu trabalho, da cultura, dentro da arte que eu faço", comentou o ator.

O ator relata, ainda, que ao final da discussão o homem o teria ameaçado dizendo "o que é seu está guardado, você vai sofrer sérias consequências com isso". Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ator disse que deverá fazer um boletim de ocorrência sobre o caso.

