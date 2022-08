Ator de novela da Globo é atropelado

Apoie o 247

247 - O ator Gustavo Corasini, de 12 anos, foi atropelado na tarde dessa terça-feira (23) e está internado na cidade de São Paulo (SP). "Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos", disse um comunicado divulgado nas redes sociais.

O artista passou por cirurgia. Intérprete do personagem Tadeu na primeira fase da novela "Pantanal", ele teve fraturas no braço, na perna e na bacia, de acordo com o portal G1.

A família do ator agradeceu ao apoio. "Obrigado a todos pelas palavras e compreensão. Infelizmente não estou conseguindo responder todo mundo. Com fé em Deus, logo nosso menino estará de volta por aqui".

