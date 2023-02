Ator José Mayer é internado em hospital do Rio

Apoie o 247

247 - O ator José Mayer, 73 anos, foi internado na última semana na Casa de Saúde São José, zona sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ). O artista foi internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade hospitalar devido a um sangramento alveolar no pulmão. A saúde dele não está preocupante. A informação foi publicada pela coluna de Léo Dias, no jornal Metrópoles.

De acordo com pessoas presentes no local, o ator passou por um exame de tomografia na tarde desta sexta-feira (17) e os resultados foram positivos. Mayer também estaria com bom astral.

Atualmente, José Mayer não tem projetos nem planos para retomar a carreira de ator.

