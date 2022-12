Ator Thiago Rodrigues caiu sozinho. Polícia descarta roubo

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou nesta segunda-feira (19) que o ator Thiago Rodrigues teria caído sozinho. Ele foi encontrado com ferimentos na região da cabeça. De acordo com a PCRJ, o ator e imagens de segurança de prédios da região comprovariam a tese. As informações são do Domingo Espetacular, da Record TV.

De acordo com as diligências. imagens mostraram o artista caindo e batendo a cabeça no chão no dia do suposto assalto, às 5h40, na Praça Santos Dumont, local em que ele foi encontrado.

A polícia informou que descartará o roubo e incluirá a tipificação de "fato atípico", o que irá suspender o inquérito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.