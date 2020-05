Atriz Daisy Lúcidi está internada em estado grave com coronavírus

247 - A atriz Daysi Lúcidi, de 90 anos, está internada no Rio de Janeiro, após ter testado positivo para o coronavírus, desde o dia 25 de abril, segundo informação de seu neto, que também acrescentou que ela apresenta um quadro de saúde grave.

"Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lúcidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível Covid 19. No momento ela se encontra em estado grave, mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos no CTI do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança!", disse ele em publicação.

Segundo boletim médico médico, a atriz “permanece internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI)". "Daisy Lúcidi está sedada, respirando com auxílio de aparelhos e, nas últimas 24 horas, apresentou um agravamento do quadro e maior instabilidade", consta o comunicado emitido pelo Hospital São Lucas.

A atriz é também radialista e ex-vereadora e deputada estadual. Ela trabalhou na Globo, em novelas como “Passione” e “Paraíso Tropical”.

