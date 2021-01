Atriz Eva Wilma é internada com quadro de pneumonia em SP

247 - A atriz Eva Wilma, de 87 anos, foi diagnosticada com quadro de pneumonia e precisou ser internada neste domingo (10) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. O teste de coronavírus deu negativo.

De acordo com o boletim médico, a artista não está com febre. "A atriz Eva Wilma permanece internada em leito de UTI no Hospital Vila Nova Star da Rede D'Or. A paciente está em tratamento de uma pneumonia. Encontra-se hemodinamicamente estável e sem febre. O quadro respiratório permanece estável com cateter de O2 de alto fluxo", afirmou o boletim.

A artista está sob cuidados dos médicos Roberto Zeballos, clínico geral, e de Antonio Antonietto, diretor-técnico do hospital.

O conhecimento liberta. Saiba mais