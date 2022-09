Atriz Maitê Proença, que apoiou Bolsonaro, declara voto em Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Maitê Proença, que apoiou Jair Bolsonaro (PL) em 2018, informou que votará no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (15) pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Digo que meu voto é anti-Bolsonaro. Pelo acordo com Marina, pela união democrática e na esperança de que, depois de desconsideradas as agressões de campanha, se aproveite tantas boas ideias do programa de Ciro Gomes, sim, votarei em Lula", disse.

"Meu voto é para que Bolsonaro não seja reeleito. É uma prioridade absoluta. Mas gostaria que não continuássemos com esse raciocínio de conchavos, de mensalão, com essa gente de quinta categoria, porque aí voltamos ao que temos hoje", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.