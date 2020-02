Atriz viraliza nas redes ao ensinar make com crítica política

A atriz Maria Bopp publicou um vídeo em que ela faz uma maquiagem politizada, com críticas ao governo Jair Bolsonaro. A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, passou a segui-la no Twitter. Assista ao vídeo edit

247 - A atriz Maria Bopp publicou um vídeo em que ela faz uma maquiagem politizada, com críticas ao governo Jair Bolsonaro. A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, passou a segui-la no Twitter. "Agora a boca. Não sei aonde foi que eu li, mas a frase em si era perfeita, que dizia assim: a boca pra mim será em tom natural, com gloss, com lápis contornando – ou não será nada. Para contornar o lábio eu gosto de tá com a boca fechada", diz ela em vídeo.

"Vamos fazer assim: finge que você é eleitor do presidente, e você quer se omitir de tantas atrocidades que ele fala. Afinal de contas, a Bolsa tá subindo e é só isso o que importa. Então você faz o quê? Fecha a boca", diz ela.

"E curvex (para curvar os cílios). A minha dica é que eu gosto de contar segundos pressionando o curvex. E olha só? 01, 02, 03 até mais ou menos 600 dias sem descobrir que mandou matar Marielle", acrescentou.