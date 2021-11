Autor da biografia de Lula, Fernando Morais diz que seu livro está sendo pirateado: "estão me roubando"

"Não tenho boi, não tenho banco, não tenho fábrica. Vivo de direitos autorais. Vou atrás e botar essa canalha no banco dos réus", prometeu o escritor edit

247 - O jornalista e escritor Fernando Morais, autor da biografia do ex-presidente Lula, denunciou pelo Facebook que sua obra está sendo "pirateada".

"Estão me roubando", escreveu Morais, que acusou "gente de esquerda" e até do PT de burlar seus direitos autorais. "O mais grave é que isso está sendo feito por gente de esquerda e, o mais grave, por uma porrada de pessoas do PT".

Morais afirmou que tomará medidas judiciais contra os responsáveis. "Chamo o ladrão? Vou atrás. Não tenho boi, não tenho banco, não tenho fábrica. Vivo de direitos autorais. Vou atrás e botar essa canalha no banco dos réus".

Pelo Twitter, o jornalista Breno Altman se solidarizou a Morais. "Abominável que gente de esquerda esteja circulando, em PDF, a biografia de Lula, de Fernando Morais. Isso é esbulho de direito autoral. O pretexto de facilitar acesso à obra é infame. Deem o livro de presente, façam uma vaquinha, mas não ferrem o escritor que vive de trabalho. A democratização da cultura não se resolve com piratarias, como a da biografia de Lula, de Fernando Morais. Esse caminho ferra o autor. A solução está em políticas públicas. Tem pressa, pressione seu partido, movimento ou sindicato a comprar muitos exemplares e distribuí-los. O direito autoral do criador de produto cultural protege o trabalho contra o capital. Sem tal mecanismo, esse criador receberia pagamento único (e baixo) por sua obra, sem ter participação em seu eventual sucesso. Pirataria, especialmente editorial, é beijo da morte no trabalho".

