Avião com cantor Zé Vaqueiro sofre pane e retorna a Fortaleza após decolagem

247 - Um avião particular onde estava o cantor de forró Zé Vaqueiro sofreu uma pane sistêmica, afetando a estabilidade da aeronave, após decolagem na tarde deste domingo (25) no Aeroporto de Fortaleza (CE). O avião seguia em direção a Serra Talhada (PE), onde o cantor se apresentaria nesta noite. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A informação foi compartilhada no perfil oficial de Zé Vaqueiro em uma rede social. A assessoria do cantor informou que o piloto retornou com segurança à pista do aeroporto. Ninguém ficou ferido.

"Imensamente abalado pelo acontecido, Zé Vaqueiro pede desculpas aos fãs das cidades de Floresta e São Luís do Quitunde/AL pelo cancelamento dos dois shows da noite e conta com a compreensão de todos", diz o comunicado.

Após o pronunciamento da assessoria, o cantor agradeceu a Deus. "Obrigado a todos que oram por nós. Agradeço a Deus por todo livramento todos os dias".

