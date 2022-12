Banda de forró Rastapé sofre acidente grave em MT; músico está em coma

Apoie o 247

ICL

247 - A banda de forró Rastapé se envolveu em um grave acidente no último domingo (27), em Várzea Grande (MT). De acordo com a assessoria de imprensa do grupo, a batida envolveu quatro veículos, sendo três veículos de carga, uma van e um carro. As informações são do portal Metrópolis.

Nenhum dos 11 integrantes da banda Rastapé morreu no acidente. O flautista do grupo, Eber Cardozo, está em estado crítico em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já Jorge Filho (vocal), Fábio (baixo) e Tico (guitarra) se encontram estáveis.

Em nota divulgada nessa quinta-feira (1), a equipe afirmou que Eber “continua na UTI, quadro estável, coma induzido, aguardando próximas avaliações para cirurgia na perna”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.