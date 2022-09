Banda Gilsons, de familiares de Gilberto Gil, puxa coro de Lula no Rock in Rio (vídeo)

Apoie o 247

247 - A banda Gilsons, formada por familiares do cantor e compositor Gilberto Gil, puxou um coro pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste sábado (10), durante show no palco Sunset do Rock in Rio.

A manifestação teve início quando o público começou a gritar palavras de ordem contra Jair Bolsonaro (PL): "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*". Em seguida, o guitarrista fez um solo no ritmo de uma música entoada por frequência por eleitores de Lula. "Olê, olê, olê, olá. Lula, Lula!", cantou parte do público.

Assista:

Enquanto isso os Gilsons deixam o recado no #RockinRio... pic.twitter.com/xuvXcC6A66 — nóseconexões  (@noseconexoes) September 10, 2022

