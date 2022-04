Banda Kiss cobra quase R$ 4 mil para tirar foto com fãs sem contato físico

Apoie o 247

247 - A banda Kiss, grupo de rock dos Estados Unidos, cobra US$ 750 (R$ 3,7 mil), para chegar pertinho dos dos fãs nos shows do Brasil e tirar uma foto com eles. Há uma espécie de cinturão de segurança entre o grupo e suas tietes: Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer. O Kiss fará, neste sábado (30), o show da turnê de despedida End Of The Road em São Paulo.

As fotos eram gratuitas, mas virou um negócio lucrativo nos últimos anos, com a cobrança de pequenas fortunas pelo direito ao momento especial com os artistas.

Segundo informações de Veja, a medida é para evitar abraços, mas, depois das fotos, os artistas se aproximam dos fãs para autografar discos e objetos.

Chamado de Meet & Greet, o pacote costuma incluir visita ao camarim, possível entrada no local do show antes da abertura dos portões, ver a passagem de som e garantia do melhor lugar para assistir ao show.

Outros grupos como Metallica e Avril Lavigne já cobraram por isso. Para conhecer os músicos do Metallica no Brasil, por exemplo, o valor não sairá por menos de R$ 10 mil.

