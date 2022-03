Banda punk ucraniana transforma hit do The Clash para chamar à resistência

Apoie o 247

Reuters - A banda punk ucraniana Beton reformulou o famoso ‘London Calling’ do The Clash e o transformou em ‘Kyiv Calling’ para destacar eventos na Ucrânia e arrecadar fundos para um movimento de resistência.



A banda de três membros, composta por um arquiteto, um ortopedista e um empresário, gravou sua versão reimaginada do hit de 1979 do Clash em um estúdio na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.



Eles esperam que isso ajude a arrecadar fundos para as operações não militares do Movimento de Resistência à Ucrânia Livre (FURM), disse um publicitário do FURM, acrescentando que o The Clash concordou em doar quaisquer royalties coletados ao departamento de comunicações do movimento.



“Kyiv está chamando o mundo inteiro… Saia da neutralidade, meninos e meninas”, dizia a nova letra. A música é acompanhada por um vídeo da banda mostrando clipes de danos de batalha na Ucrânia.



“Muitos músicos ucranianos estão agora nos campos de batalha ou na defesa territorial. Desta vez, eles substituíram as guitarras por armas”, disse o vocalista do Beton, Andriy Zholob.



“Esperamos que esta música mostre o espírito dos ucranianos e nossa resistência à agressão russa”.



The Clash foi uma das maiores bandas a emergir da cena punk britânica no final dos anos 1970 e teve vários sucessos, incluindo “Should I Stay or Should I Go” e “Rock the Casbah”.



“O Clash foi uma de nossas inspirações quando nos apaixonamos pelo punk rock e pela música em geral, não há esnobismo ou pretensão na música, eles tinham algo a dizer e falaram o que pensavam contra a ira humana”, disse Zholob.



“London Calling incorpora tudo isso e estamos entusiasmados por poder transformar este lendário clássico em nosso próprio hino com novo significado e nova vida.”



Moscou classifica suas ações na Ucrânia como operação militar especial para enfraquecer as capacidades militares da Ucrânia e erradicar neonazistas que promovem genocídio dos russófonos em Donbass.

Contudo, no auge da banda inglesa, ela participava de eventos justamente contra o neonazismo. Em 30 de Abril de 1978, o movimento “Rock Against Racism” se uniu a Anti-Nazi League para realizar um m show gigantesco no Victoria Park, em Londres.

O set teve 11 músicas incluindo clássicos como "London's Burning", "Tommy Gun", "Capital Radio" e "White Riot".

