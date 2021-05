Bárbara Bruno, filha de Nicette, se recupera da Covid-19 e comemora: "renascimento”

Ranyelle Andrade, Metrópoles - A atriz Bárbara Bruno, de 64 anos, venceu a Covid-19, após duas semanas internada tratando a doença. Na noite desta segunda-feira (18/5), a filha da atriz publicou fotos de Bárbara deixando o hospital. “Vitória! Ela teve alta! Que alegria, que vitória! Ela é uma vencedora”, escreveu a filha.

Em um vídeo do momento em que recebe alta, Barbara faz um discurso emocionado, agradecendo os profissionais da saúde que cuidaram dela durante a internação. “Muito obrigado, do fundo do meu coração. Vocês não fazem ideia da importância do trabalho de vocês. O trabalho de vocês faz todo a diferença na vida desse país. Do fundo do meu coração, o meu agradecimento, o meu reconhecimento“, disse.

