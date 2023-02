Beija-Flor leva à Sapucaí samba-enredo com críticas aos militares: "a demagogia a marchar"

Apoie o 247

247 - A Beija-Flor de Nilópolis, uma das escolas de samba favoritas ao título do carnaval carioca em 2023, levará à Marquês de Sapucaí neste ano um samba-enredo crítico aos militares: “desfila o chumbo da autocracia/ A demagogia em setembro a marchar”, diz trecho da música, que será cantada pelo intérprete Neguinho da Beija-Flor e por Ludmilla.

"Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da independência”, é o título do samba-enredo "que questiona o valor do 7 de Setembro e propõe passar a história do país a limpo de 1822 pra cá", detalha Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O quarto carro alegórico da escola leva o nome de "O chumbo da autocracia" e tem um formato de tanque de guerra, nas cores de prata e chumbo envelhecido. O "tanque" carregará duas grandes torres de vigilância e três dragões militarizados. De acordo com o carnavalesco Alexandre Louzada, eles representam a opressão e o cerceamento de liberdades observados durante a ditadura militar. O carro também levará componentes fantasiados de “general autocrata”, “soldados mandados”, “vigilante do poder” e “vigias”.

"A ditadura civil-militar (1964-1985) é a face mais genuína deste estado de coisas. Suprimindo direitos e garantias individuais, reprimindo as dissidências e exercendo um brutal monitoramento dos cidadãos, configurou-se como um período de terrorismo de Estado. (...) Um regime de restrição da autonomia e de privação da liberdade. Eis o chumbo da autocracia desfilando nas ruas de Setembro a sua demagogia, um espetáculo bélico e mórbido. Os militares marcham e apresentam suas armas, vangloriando a si mesmos como heróis, enquanto o povo brasileiro assiste, lembrando que sempre esteve na mira destes canhões", diz trecho do material explicativo preparado pela escola e distribuído aos julgadores do desfile.

