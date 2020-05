Benjamin Moser, biógrafo de Clarice Lispector, vence Pulitzer

247 - Conhecido no Brasil por ser biógrafo de Clarice Lispector, o historiador americano Benjamin Moser venceu o Prêmio Pulitzer na categoria biografia por "Sontag - Vida e obra", livro sobre a intelectual americana Susan Sontag.

A lista dos vencedores do prêmio foi divulgada na tarde desta segunda-feira (4), incluindo as categorias voltadas ao jornalismo e do mercado editorial e música.

O escritor e ensaísta americano Colson Whitehead, atração da Flip em 2018, venceu seu segundo Pulitzer de ficção, por "O reformatório Nickel" (Harper Collins Brasil), livro sobre crimes cometidos contra negros num centro de reeducação juvenil na Flórida.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.