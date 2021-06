Beyoncé lança campanha contra a fome no Brasil

247 - A cantora pop norte-americana Beyoncé iniciou uma campanha alertando para o caos social e a fome no Brasil. De acordo com o site F5, a instituição BeyGood, ligada à artista, anunciou a ação “Tem Gente com Fome” com o mote “brazilian lives matter” (“vidas brasileiras importam”).

Junto com o anúncio, a instituição postou um artigo destacando a tragédia resultante da pandemia da Covid-19 no Brasil. “Quase 500 mil vidas foram perdidas em decorrência da doença e milhões de desempregados, famintos e miseráveis”, diz um trecho do texto.

No Brasil, a campanha ganhou o apoio de artistas como Zeca Pagodinho, Camila Pitanga e Emicida.

