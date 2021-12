Biografia de Lula é citada pelo The Guardian em lista de "livros para entender o mundo"

Apoie o 247

Revista Fórum - O jornal britânico The Guardian divulgou nesta quarta-feira (15) uma lista de “livros para entender o mundo”, cujas obras foram indicadas pelos jornalistas da publicação.

Entre as indicações há uma biografia sobre o ex-presidente Lula, mas não, não é a escrita por Fernando Morais – Lula: biografia Vol 1 (Cia. das Letras), mas sim de uma que foi escrita por um historiador dos EUA.

Intitulado “Lula e sua política de astúcia” (Lula and His Politics of Cunning, em inglês), e de autoria do historiador John D. French, historiador da Universidade da Carolina do Norte.

