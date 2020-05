Blogueirinha do fim do mundo ironiza Regina Duarte (vídeo)

Com crítica inteligente, Maria Bopp expõe absurdos ditos pela secretária de Bolsonaro, censura no país e descaso com a cultura edit

Revista Fórum - Maria Bopp, em mais um vídeo da Blogueirinha do fim do mundo, criticou falas da secretária da Cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina Duarte. Em material publicado no Twitter, ela alerta para o descaso com artistas, em uma gestão do setor que não contempla a diversidade e só privilegia quem concorda com a ideologia autoritária do governo.

Eu sei que esse não é o vídeo que tá todo mundo esperando vazar, mas nesse governo a gente nunca sabe quando alguém vai desembarcar, então é melhor jair arrumando as malas.



(tutorial completo no IGTV)#LeiDeEmergênciaCultural#blogueirinhadofimdomundo pic.twitter.com/IPPvrchKm5 — maria bopp (@mariabopp) May 13, 2020

