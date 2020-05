Bob Dylan anuncia primeiro disco com músicas novas desde 2012

Álbum duplo “Rough and Rowdy Ways” sairá no dia 19 de junho e é o primeiro disco com músicas novas de Bob Dylan em oito anos edit

Reuters - Bob Dylan está lançando seu primeiro disco com músicas novas em oito anos, graças a um rompante de criatividade do homem visto como um dos compositores mais influentes do mundo.

“Rough and Rowdy Ways” sairá no dia 19 de junho, de acordo com um comunicado breve publicado no site oficial de Dylan nesta sexta-feira. Será um álbum duplo, mas nenhum outro detalhe foi divulgado.

O anúncio veio na esteira do lançamento de uma terceira canção nova na quinta-feira, “False Prophet”.

“Não sou nenhum profeta falso, só sei o que sei, vou onde só os solitários vão”, canta Dylan, de 78 anos, na faixa com um toque de blues.

No final de março, ele surpreendeu os fãs ao lançar uma música de 17 minutos, “Murder Most Foul”, inspirada pelo assassinato do presidente norte-americano, John F. Kennedy, mais de cinco décadas atrás. Ela inclui observações livres sobre a cultura pop e diversas referências a canções que remontam aos anos 1960, quando ele irrompeu no cenário musical como cantor de folk, voltando-se para o rock mais tarde naquela década.

Três semanas mais tarde, ele lançou uma segunda canção, “I Contain Multitudes”.

Dylan, que é avesso à publicidade, mas ainda roda o mundo tocando em espaços pequenos, não detalhou quando a música do novo disco foi composta e gravada.

Uma página manuscrita com a letra de “The Times They Are A-Changin’”, de 1963, está à venda atualmente no Moments in Time, estabelecimento de Los Angeles especializado em manuscritos, por um preço inicial de 2,2 milhões de dólares.

