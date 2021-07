Bob Odenkirk desmaia no set de "Better Call Saul", segundo fontes

Por Steve Gorman (Reuters) - O ator de televisão e cinema Bob Odenkirk foi levado a um hospital da região de Los Angeles na terça-feira após desmaiar no set da série da emissora de TV a cabo AMC "Better Call Saul", segundo fontes próximas ao artista.

O incidente foi inicialmente publicado pelo site de celebridades TMZ.com e teria ocorrido durante a filmagem de uma cena no Novo México, onda a série se passa, e que Odenkirk havia sido imediatamente cercado pelos membros da equipe que ligaram para uma ambulância.

Duas fontes confirmaram o relato do TMZ à Reuters por e-mail, pedindo para não serem identificadas.

O TMZ, que citou suas próprias fontes na produção e na polícia, afirmou que não estava claro se Odenkirk, 51, estava consciente quando foi transportado. Até às 19h30 (horário local), segundo o TMZ, o ator ainda estava no hospital sob cuidado dos médicos.

"Better Call Saul", atualmente em produção para sua sexta-temporada, é a prequel da série de sucesso da AMC, "Breaking Bad", que introduziu Odenkirk como Saul Goodman, um esperto advogado de defesa criminal do protagonista da história, estrelado por Bryan Cranston.

Suas atuações em "Better Call Saul" deram a Odenkirk quatro indicações ao Emmy. Seu currículo no cinema inclui papéis coadjuvantes em filmes como "Nebraska", "The Post - A Guerra Secreta" e "Mulherzinhas". Mais recentemente, ele fez o papel principal do thriller de ação "Anônimo".

