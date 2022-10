Bolsonarista, Mário Gomes diz que tem medo de dividir mansão com esquerdistas; imóvel é alvo de ação na Justiça

Apoie o 247

247 - O ex-ator da Globo Mário Gomes disse em entrevista ao F5, do UOL, que teme que a mansão de frente para o mar onde mora com a esposa e dois filhos, seja dividida com outras famílias. O argumento do ator se baseia em uma fake news, que ele disse que acredita, atribuída ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de que residências seriam divididas compulsoriamente com outras famílias.

"Eu e minha mulher estamos preocupados em perder a nossa casa", disse o ator. Gomes acredita que caso o ex-presidente Lula vença a eleição presidencial no segundo turno, eles fiquem sem destino. No entanto, o ator pode perder a casa por outro motivo. O imóvel foi leiloado pela Justiça para pagar dívidas trabalhistas com costureiras da antiga fábrica de roupas do ator no Paraná.

De acordo com a reportagem, Gomes deu um calote nas funcionárias da confecção. Ele ficou devendo salários a 84 costureiras, em dívida avaliada, na época, em R$ 923 mil. “Para pagar o calote, a Justiça do Trabalho determinou em 2011 que o imóvel fosse leiloado. Ele foi arrematado por R$ 720 mil, equivalente a 48% do valor de avaliação, de R$ 1,5 milhão”, diz trecho da reportagem.

