Bolsonarista Zezé Di Camargo se oferece para gravar álbum com Sérgio Reis

247 - O bolsonarista Zezé Di Camargo usou as redes sociais para manifestar apoio ao cantor Sérgio Reis. Nesta quarta-feira (25), o sertanejo, que é militante pelo o voto impresso, se ofereceu para participar do álbum de Reis, que optou por cancelar o projeto após várias desistências de artistas que fariam parcerias com o cantor.

"Sergião, você não está sozinho. O Brasil está com você. O que estão fazendo com você é de uma crueldade sem tamanho. Acho que as pessoas não entenderam ainda que a vontade do povo prevalece você é um homem do bem. Você é um homem que conheço há muitos anos, só fez o bem. Bem pra música sertaneja, pras pessoas que mais necessitam", disse Zezé.

O cantor Zezé di Camargo gravou um vídeo para se solidarizar com Sérgio Reis. August 26, 2021