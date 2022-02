Bolsonaristas se mobilizam para atacar Lei Paulo Gustavo, que destina recursos para Cultura

No entanto, os extremistas nada disseram sobre a viagem de Frias a Nova York que custou 13 vezes o teto da Rouanet a cachês de artistas edit

247 - Os bolsonaristas estão promovendo uma verdadeira cruzada nas redes sociais para barrar o Projeto de Lei Paulo Gustavo, proposta intitulada desta forma em homenagem ao ator que faleceu em decorrência da Covid, que destina recursos financeiros para área da Cultura.

Usando como praxe mentiras e desinformação, extremistas dizem que a Lei é a continuação da mamata da Lei Rouanet, alvo recorrente de difamação por parte dos bolsonaristas.

O Projeto de Lei Paulo Gustavo, que libera R$ 3,862 bilhões para amenizar os efeitos negativos econômicos e sociais da pandemia de covid-19 no setor cultural brasileiro, entra na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (15).

Apesar da fúria contra o projeto, os bolsonaristas nada disseram sobre a viagem “urgente” que o secretário Mario Frias realizou de cinco dias para ver o lutador Renzo Gracie em Nova York, que somou gastos equivalentes a 13 vezes o teto da Lei Rouanet para cachês de artistas.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, conforme dados do Portal da Transparência, foram gastos R$ 39 mil para tratar de um "projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte" com o lutador de jiu-jítsu bolsonarista. Enquanto isso, na terça (8), o governo oficializou o limite cachês de artistas pela Lei Rouanet a R$ 3.000.

