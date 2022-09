Bolsonaristas tentam impedir show de João Gomes após polêmica no Rock in Rio

Apoie o 247

247 - Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro tentam impedir que João Gomes se apresente em um festival de Imperatriz, no Maranhão. Membros do sindicato rural da região gravaram um vídeo detonando o cantor e afirmando que ele não é bem vindo na cidade, que sedia o festival PiZro, no dia 29 de outubro. O motivo alegado pelos homens nas redes sociais foi que o artista puxou coro contra o presidente da República durante sua apresentação no Rock in Rio. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições, pois a nossa bandeira é verde e amarela", afirmou o grupo de apoiadores de Bolsonaro.

A atitude que os membros do sindicato rural se referem é o momento em que João Gomes, durante sua apresentação do cantor no Rock in Rio, no domingo (5), foi próximo ao público do festival e gravou um vídeo esculachando Jair Bolsonaro com a frase "Ei, Bolsonaro vai tomar no c*". Após a atitude polêmica do artista, ele usou as redes sociais para pedir desculpas.

