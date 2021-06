Bolsonaro coloca diretor de filme sobre Olavo em órgão de cinema do governo

O Conselho Superior de Cinema é o órgão colegiado do governo que elabora políticas públicas no âmbito do audiovisual. O olavismo agora poderá influenciar políticas públicas no cinema brasileiro edit

Fórum - O olavismo, corrente de “pensamento” que se atribui ao guru do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, agora poderá influenciar políticas públicas no cinema brasileiro. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (22), nomeou para o Conselho Superior de Cinema, como suplente, Mauro Ventura, diretor de um documentário sobre Olavo.

O Conselho Superior de Cinema é o órgão colegiado do governo que elabora políticas públicas no âmbito do audiovisual. Além de Ventura, outros conselheiros foram nomeados através de decreto assinado por Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça.

O cineasta olavista foi assistente de direção do documentário “Jardim das Aflições” (2017) sobre Olavo, dirigido por Josias Teófilo, e está prestes a lançar o filme “Olavo tem razão”. Este último, ainda em fase de produção, conta com uma campanha de financiamento coletivo com planos de “colaboração” que vão de R$39 a R$2.249.

