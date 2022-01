"Bolsonaro diria para as pessoas não olharem para cima", diz diretor do filme "Não olhe para cima"

Apoie o 247

247 - O cineasta Adam McKay, diretor do filme “Não olhe para cima”, sucesso da Netflix, que expôs a ascensão do negacionismo em nível mundial, usou as redes sociais para afirmar que Jair Bolsonaro estaria entre os expoentes do grupo dos negacionistas que aparecem na película.” Só para deixar claro, Bolsonaro definitivamente diria para as pessoas não olharem para cima. Nenhuma dúvida”, postou Mckay no Twitter.

A postagem do cineasta foi feita por causa de um artigo feito pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, publicado pelo jornal O Globo neste domingo (16). No texto, intitulado "Na eleição, olhe para cima: pense no dia seguinte", Nogueira compara o PT ao cometa que se aproxima da terra como mostrado no filme.

O filme, estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, mostra dois cientistas que tentam alertar a humanidade sobre a chegada de um cometa que destruirá a vida na Terra, mas que são ignorados por negacionistas e em função de interesses comerciais.

Confira a postagem de Adam McKay.

Just to be clear, Bolsanaro definitely would tell people not to look up. No question.#DontLookUp https://t.co/uKHhePsPrL
January 16, 2022

