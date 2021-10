Bolsonaro proíbe uso de linguagem neutra em projetos financiados pela Lei Rouanet

Apoie o 247

247- O governo Bolsonaro proibiu o uso da chamada "linguagem neutra" — que inclui termos em que os artigos masculinos e femininos são substituídos pelas letras "x" ou "e" — em projetos financiados pela Lei Rouanet. A informação é do jornal O Globo.

A decisão foi estabelecida por meio de uma portaria publicada, nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial da União pela Secretaria Especial de Cultural, vinculada ao Ministério do Turismo. O documento, já em vigor, ressalta que, em iniciativas financiadas pela Lei de Incentivo à Cultura, "fica vedado o uso e/ou utilização, direta ou indiretamente, além da apologia, do que se convencionou chamar de linguagem neutra".

A linguagem neutra — também chamada de "pronome neutro", "linguagem não binária" ou "neolinguagem" — é a proposta de adaptação da língua portuguesa para que as pessoas não binárias (quem não se identifica nem com o gênero masculino nem com o feminino) se sintam representadas. Assim, "amigo" ou "amiga" virariam "amigue" ou "amigx", segundo uma das propostas. As palavras "todos" ou "todas" seriam substituídas, da mesma forma, por "todes" ou "todxs".

