Bolsonaro tem medo da vacina porque teme o povo na rua pressionando pelo impeachment, sugere Zélia Duncan

Segundo a cantora, o governo Bolsonaro teme o que pode vir a acontecer no cenário político após a vacinação da população

247 - A cantora Zélia Duncan utilizou o Twitter nesta terça-feira (12) para insinuar que o governo Jair Bolsonaro dificulta o andamento da logística da vacinação contra Covid-19 no Brasil por temer o que pode vir a acontecer após a imunização da população.

A artista sugeriu que Bolsonaro tem medo da aprovação da vacina porque sabe que o povo pode, protegido da doença e livre para fazer aglomerações, ocupar as ruas pelo Brasil pressionando pelo impeachment do atual governo. "O medo da vacina é o medo do povo na rua?", escreveu.

