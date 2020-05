Brad Pitt imita epidemiologista Anthony Fauci e ironiza falas de Trump sobre Covid-19 (vídeo)

247 - O ator Brad Pitt encarnou o epidemiologista e diretor do instituto de doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, no programa "Saturday Night Live" e ironizou as falas do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a pandemia de Covid-19.

"Boa noite. Sou o Dr. Anthony Fauci. Primeiro, gostaria de agradecer a todas as mulheres mais velhas da América que me enviaram e-mails de apoio, inspiradores e às vezes gráficos", disse o ator.

Pitt também falou sobre o anúncio de Trump de que as vacinas contra o novo coronavírus estariam chegando em breve. É uma frase interessante. Em relação a toda a história da terra? Claro, a vacina virá muito rápido. Mas se você dissesse a um amigo que terminaria em breve, e você aparecesse um ano e meio depois, bem, seu amigo pode estar relativamente chateado".

Sobre a declaração de Trump de que o vírus desapareceria como um "milagre, o ator rebateu: "um milagre seria ótimo, quem não ama milagres? Mas um milagre não deve ser o Plano A".

Por fim, Brad Pitt tirou a peruca que usava para imitar Fauci e agradeceu ao médico. "E ao verdadeiro Dr. Fauci, obrigado por sua calma e clareza neste momento enervante. Obrigado aos médicos, socorristas e suas famílias por estarem na linha de frente".

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

