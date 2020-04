Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus

Editora 247, que integra a rede do site Brasil 247 e da TV 247, lança concurso de contos, com abordagens reais e/ou imaginárias sobre a experiência da quarentena do coronavírus edit

247 - "Queremos favorecer uma reflexão sistematizada sobre essa experiência dramática pela qual estamos passando como indivíduos e como sociedade" -essa é a explicação de Leonardo Attuch, fundador do Brasil 247, para a inciativa do concurso literário 'Contos da quarentena'.

É uma ação Editora 247, que integra a rede do site Brasil 247 e da TV 247. O objetivo é compartilhar as experiências reais e imaginárias de autores amadores e/ou profissionais durante a quarentena provocada pela pandemia do coronavírus em 2020, no Brasil e no exterior.

Pessoas acima de 12 anos, de todos os cantos do planeta podem participar, contanto que mandem os texto em português. Os contos devem ter até 10 mil caracteres e são limitados a um texto por participante. Os interessados podem inscrever-se e enviar seus textos para um formulá eletrônico AQUI. No formulário encontram-se o edital e regulamento do concurso.

O vencedor receberá um voucher de R$ 1 mil para a compra de livros na Livraria Martins Fontes Paulista. O segundo colocado receberá um voucher de R$ 500. O terceiro receberá um voucher de R$ 300.

Os 15 melhores textos serão publicados num livro em edição conjunta da Editora 247 e da Kotter Editorial.

Os vencedores serão divulgados no dia 28 de abril, no site Brasil 247.

