‘Brasil Sem Máscara’, de Milton Alves, trata dos perigos de destruição do país e da democracia pelo bolsonarismo

247 - Na reta final da eleição presidencial mais disputada desde o fim da ditadura militar, o novo livro do jornalista e escritor Milton Alves, é uma abordagem qualificada sobre a ameaça de destruição do país representada pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, que trouxe a volta da fome, que foi o responsável por milhares de mortes durante a pandemia de Covid, que destruiu as políticas públicas dirigidas ao desenvolvimento e a justiça social.

O livro aponta também os riscos de ameaça golpista e a cruzada obscurantista do bolsonarismo, que ataca de forma permanente as instituições do estado nacional, as liberdades democráticas e a pluralidade política e cultural.

Além disso, ‘Brasil Sem Máscara’ trata do desmonte do estado nacional, com as privatizações criminosas das principais empresas estatais do Brasil e da mega corrupção da compra de votos através do orçamento secreto — uma invenção perversa, que enfraquece as políticas públicas inclusivas e os investimentos em obras estratégicas de infraestrutura para o desenvolvimento econômico do país.

Portanto, uma obra importante para se entender a politica no Brasil nos últimos anos e a necessidade imperiosa da vitória de Lula no próximo dia 30 de outubro.

O prefácio do livro é assinado pela presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann — parlamentar que obteve uma das maiores votações do Paraná nestas eleições.

O livro foi editado pela Kotter Editorial.

Sobre o autor

Milton Alves exerce o jornalismo e colabora em diversas mídias progressistas e de esquerda. É o autor dos livros ‘A Política Além da Notícia e a Guerra Declarada Contra Lula e o PT’ (2019), ‘A Saída é pela Esquerda’ (2020), ‘Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil’ (2021) e de ‘Brasil Sem Máscara – o governo Bolsonaro e a destruição do país (2022) – com lançamento marcado nesta quinta-feira (13) — todos pela Kotter Editorial. É militante do Partido dos Trabalhadores (PT), em Curitiba.

Serviço

Lançamento do livro Brasil Sem Máscara – o governo Bolsonaro e a destruição do Brasil

Onde? Nina Comida com Arte – Rua Marechal Deodoro, 847 – centro

Quando? dia 13 – quinta-feira a partir das 18h30

Preço do exemplar: R$ 60,00.

