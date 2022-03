Bruce Willis anuncia pausa na carreira após diagnóstico de afasia

Família do ator disse que ele se afastará “da carreira que significou tanto para ele” edit

Metrópoles - A família de Bruce Willis, de 67 anos, anunciou nesta quarta-feira (30/3) que o ator foi diagnosticado com afasia. A doença leva à perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita e, geralmente, ocorre após um acidente vascular cerebral ou uma lesão na cabeça.

“Queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, diz um trecho do comunicado feito pela família do ator.

A nota também confirma que, por causa da condição médica, Bruce se afastará “da carreira que significou tanto para ele”.

