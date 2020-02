Bruno Gagliasso sobre governo Bolsonaro: “A gente está numa época em que não existe se calar”

247 - Pais de Titi e Bless, duas crianças negras adotadas, o casal de artistas Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, defenderam uma posição da classe artística frente ao autoritarismo do governo Jair Bolsonaro.

“A gente está numa época em que não existe se calar. Então tem que falar, principalmente nós que somos artistas, porra! Qual é a nossa função? Discutir, fazer as pessoas pensarem, levantar discussões. Quem não se posiciona, já está se posicionando. Ficar quieto é não existir ou deixar escolherem por você o que você é”, disse Bruno em entrevista à revista GQ.

Giovanna afirmou que a adoção de Titi, a primeira filha, e depois de Bless, o segundo filho, que nasceram no Malaui, África, tiurou ela dos privilégios em que vivia. “Não tenho vergonha de dizer que por um tempo vivi numa bolha. Minha filha me tirou dela. Foi ela que abriu meus olhos para o mundo. Foi com ela que comecei a me preocupar com certas coisas que não prestava atenção antes. E sigo aprendendo com eles”, acrescentou.

Eles estão esperando outro filho. “Esse filho já nasce privilegiado. As conversas que a gente vai ter com ele não vão ser as mesmas que vamos ter com nossos filhos negros. Isso é uma coisa que me deixa muito mal. Fico preocupada com eles. Por que com um filho que é branco a gente não vai precisar ter conversas tão duras como as que a gente vai ter com nossos filhos negros? Por quê?”.