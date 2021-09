BTS discursa na ONU e se apresenta para líderes mundiais

Parceiro da Unicef desde 2017 na campanha Love Myself (ame a si mesmo) para acabar com o bullying e promover a autoestima, o grupo discursou durante o momento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Década de Ação edit

247 - O grupo de K-Pop BTS (a música popular sul-coreana) foi o convidado especial para discursar na 76ª Assembleia Geral da ONU na manhã desta segunda-feira (20). O grupo falou sobre os desafios da nova geração e o impacto que a pandemia de Covid-19 teve na vida dos jovens.

"Tivemos uma sensação invasiva de pavor de que nosso tempo no mundo seja limitado. Acabamos de falar sobre as coisas que lamentamos e estremeço em pensar sobre o luto sobre a terra. Todo mundo concorda que as mudanças climáticas são um problema importante, mas falar sobre a solução não é fácil", disse J-Hope.

Outro integrante do grupo, o Taehyung acrescentou que a solução está na coletividade. "É uma discussão difícil. Mas aprendi que há muitas pessoas interessadas nos campos de estudos desse tema. Essas pessoas estão buscando as respostas de como devemos viver nosso futuro", disse Namjoon. "Espero que não consideremos o futuro apenas como uma escuridão sombria. Ainda temos muitas páginas em nossa história, e não devemos falar como se o final já estivesse escrito", acrescentou.

De acordo com reportagem da jornal Extra, o grupo formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, ainda apresentou a música "Permission to Dance". De acordo com o grupo, a música passa a mensagem de superação da pandemia. O clipe original teve como cenário o salão das Nações Unidas e termina em meio às pessoas, na cidade de Nova York.

Os membros do BTS discordaram do termo "geração perdida" para se referir aos jovens enquanto perdura a pandemia. Para eles, a nova geração está buscando novas formas de superar esta situação.

A transmissão ao vivo reuniu mais de 700 mil espectadores.

