Caetano critica Ciro Gomes por atacar Lula

247 - O compositor Caetano Veloso, em entrevista à Folha de S.Paulo, criticou as agressões de Ciro Gomes (PDT) ao ex-presidente Lula (PT). Caetano, em 2018, foi defensor da campanha de Ciro à presidência da República, mas já declarou que pode votar em Lula em 2022.

"Não me sinto à vontade, não me sinto muito bem. Não me parece que venha a ser tão eficaz como ele e talvez João Santana pensem. E depois não me agrada a agressividade contra Lula, porque Lula é uma figura na história do Brasil que eu não consigo não admirar e não sentir afeto. Acho que tem uma beleza nessa manifestação da maioria do povo brasileiro de querer elegê-lo", diz Caetano.

No entanto, afirmou que o PT significa volta ao passado.

"Agora, isso não quer dizer que a melhor coisa que poderá acontecer com o Brasil será Lula voltar à presidência. Não sei. Há um pouco de volta ao passado, gostaria que o Brasil desse passos pra frente. O próprio Lula, o próprio PT podia ter outra atitude. Mas o tom do Ciro nesse último período a mim não me agradou", continua o músico.

"Eu tinha divergências estratégicas com Lula, às vezes sutilmente políticas, mas não tão nitidamente porque Lula era politicamente estratégico, mas estrategicamente ele não era tão bom político", declarou.

