Caetano relembra prisão pela ditadura militar com versão de "Hey Jude", clássico dos Beatles

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso lançou, na madrugada da sexta-feira (4), uma versão single da música Hey Jude, um clássico dos Beatles. A música, lançada por meio das plataformas digitais, faz parte da estrategia de divulgação do documentário “Narciso em Férias, em que Caetano detalha o tempo em que ficou preso por determinação do regime militar, em 1968, pouco após o AI-5 ter sido decretado. Caetano, que foi preso junto com o amigo e também músico Gilberto Gil, permaneceu 54 dias no cárcere.

"Me lembro nitidamente de que 'Hey Jude', dos Beatles, era a canção positiva. Quando tocava, era sinal de que ia melhorar minha situação, os portões iam se abrir, a luz ia ser vista de novo", diz Caetano em um trecho do documentário que deverá ser lançado nesta segunda-feira (7), no 77º Festival de Veneza, um dos maiores eventos do cinema mundial. Segundo reportagem do site F5, o documentário também será disponibilizado pela Globoplay.

Veja o vídeo da versão de Hey Jude feita por Caetano Veloso.

