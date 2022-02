Caetano Veloso chora morte de congolês Moïse e lamenta nome do quiosque onde o crime ocorreu: Tropicália

"Um refugiado da violência encontra violência no Brasil", declarou o artista edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O cantor e compositor Caetano Veloso publicou mensagem em suas redes sociais sobre o assassinato do congolês Moïse Mujenyi Kabagambe num quiosque na Barra da Tijuca. Para o cantor, o fato do quiosque se chamar Tropicália “aprofunda, para mim, a dor de constatar que um refugiado da violência encontra violência no Brasil”.

“Chorei hoje lendo sobre o assassinato de Moïse Mujenyi Kabagambe num quiosque na Barra da Tijuca. Que o nome do Quiosque seja Tropicália aprofunda, para mim, a dor de constatar que um refugiado da violência encontra violência no Brasil”, escreveu Caetano.

Ele afirma ainda que, para ele “e certamente para Gilberto Gil, Capinam, Rita Lee, Tom Zé, Sérgio Dias, Gal Costa, Arnaldo Baptista, Júlio Medaglia, Manuel Barembein… e fere a memória de Rogério Duprat, Torquato Neto, Nara Leão, Guilherme Araújo… Sobretudo a de Hélio Oiticica, que criou o termo. Tenho certeza de que a família Oiticica está comigo nessa amarga revolta. O Brasil não pode ser o que há de mesquinho e desumano em sua formação”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE