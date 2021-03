Caetano Veloso é vacinado contra Covid-19 (vídeo)

247 - O músico Caetano Veloso foi vacinado nesta quinta-feira (4) com a primeira dose do imunizante contra Covid-19 desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

"Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose", escreveu o artista.

Assista ao momento em que Caetano Valoso recebe a vacina:

Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose.#CaetanoVeloso #VacinaParaTodos #VacinaSim #VacinaJá #vivaosus pic.twitter.com/T7i5fKFVP1 — Caetano Veloso (@caetanoveloso) March 4, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.